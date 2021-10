Se sueña con un crossover desde hace mucho tiempo, ahora es un hecho

Aunque suene increíble parece ser que todo apunta a un crossover entre la conocida bruja Sabrina y los intrépidos chicos de Riverdale. Es algo completamente inesperado por todos, pues la famosa serie The Chilling Adventures Of Sabrina fue cancelada; pero Evan Kyle, un guionista de Riverdale había dado indicios de esta posibilidad, pero todo estalló cuando esta semana Roberto Aguirre-Sacasa confirmó el crossover entre The Chilling Adventures Of Sabrina y la serie del pueblo donde ocurren exóticos crímenes.

Las Redes Sociales estallaron cuando hoy empezó a circular una foto de la actriz Kiernan Shipka sentada en una silla mirando hacía atrás, en la parte trasera del asiento se puede leer “Sabrina Spellman RIVERDALE”.

Se sabe que el papel que tendrá la actriz llevará a los chicos a realizar un ritual para salvar de la muerte a un querido miembro de la familia Blossom o quizás, algo relacionado con una línea temporal alternativa, no lo sabemos con certeza. Solo se ha dicho que esta participación nos volará la cabeza a todos.