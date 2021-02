Señala López Obrador que migrantes aún no serán regularizados en Estados Unidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que la política migratoria para regularizar la estancia de migrantes indocumentados en su país no se comenzará a aplicar de un día para otro.

El mandatario pidió a los migrantes del país y Centroamérica no desesperarse y tratar de llegar de inmediato a ese país.

“Ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes, yo tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones y yo lo celebro, pero el mismo presidente Biden me ha informado que les va a llevar un tiempo definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria”, dijo López Obrador.

Declaró que la migración hacia Estados Unidos vía México se mantiene aunque aún persisten algunas políticas migratorias restrictivas de la administración anterior en la frontera entre ambos países.

“Entonces no es que ya todos pueden ir a EU y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, es un lineamiento de política todavía, falta la aplicación de esa política, y decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, en el mismo número, porque no se puede modificar una política migratoria de un día para otro”, dijo.