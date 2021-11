Sin prejuicios, Gal Gadot una de las actrices que abiertamente apoya a la comunidad LGBT+

La actriz Gal Gadot, ha impactado al público por sus impresionantes personas como el más reciente tras su aparición en Wonder Woman, al igual que por su talento, Gal es una mujer que ha destacado por su belleza, es una mujer que defiende a la comunidad LGBT+.

Aunque la actriz tiene una orientación heterosexual, ha demostrado su apoyo por la comunidad, y es que ha habido varios momentos en donde la actriz ha defendido a la comunidad, uno de esos momentos fue cuando la actriz levantó la voz por un niño que se vistió igual que Wonder Woman. Fue en el año 2018, cuando la actriz se solidarizó con la historia de un niño que decidió usar un traje de Wonder Woman y una mochila del personaje, Gal sin dudarlo ayudó y apoyó a la madre del pequeño a través de sus redes sociales.

Al año siguiente, en una entrevista en 2019, Gadot volvió a defender a la comunidad, al mostrarse en completa apertura de que el personaje Wonder Woman será bisexual, cuando mencionó que, en la película, el personaje se enamora de un hombre, pero también menciona que el personaje se enamora y da todo sin importar el género.

Y es que Keeping up with the Joneses es una de las primeras películas con las que destacó Gal Gadot y por algo peculiar, uno de los besos lésbicos más icónicos de la pantalla grande, y fue desde ahí donde la actriz compartió de manera abierta su apoyo, respeto hacia la comunidad, quien mira a la gente sin distinción y sin prejuicios.