Sin quejas aún por irregularidades en venta de juguetes: Profeco

Al suspenderse el Paseo de Reyes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no participó en la vigilancia de venta de juguetes en otros establecimientos, señaló Alfredo Torres Campos, director oficinal Golfo-Sureste, quien indicó en las últimas tres semanas han brindado 35 asesorías vía telefónica o correo electrónico.

Sobre quejas o reclamaciones, comentó se recibieron algunas vía digital o por escrito y a partir de este jueves, que se incorporó el personal, se revisa su procedencia y verificar cumplan los requisitos de Ley.

-Ayer se registraron 15 quejas y hoy se sigue en la revisión; éstas son por quejas por el Buen Fin, no tenemos aún de época decembrina, y son porque no se hace válida la garantía o no llegó en tiempo el producto.

-No hubo suspensiones comerciales como tal, y solo tuvimos una operativo por distribución de oxigeno medicinal contra Infra del Sur, en Campeche y Carmen, con tres visitas realizadas pero salieron sin infracción.