Solo el regreso a clases presenciales salvaría a papelerías: Loeza

Regresar a las aulas sería la única salvación de las papelerías locales que se encuentran a punto de cerrar definitivamente, manifestó el líder papelero, Manuel Loeza Cabrera, al confirmar que están en pláticas más de 20 comerciantes con este giro quienes contemplan decir adiós.

Antes de la pandemia, las papelerías locales eran afectadas por las grandes cadenas establecidas en el estado, y el Covid-19 que propició las clases a distancia fue el acabose de estos comercios.

En lo que va de la pandemia han cerrado más de de 10 papelerías, “nos quedan poco más de 20 y todas contemplan la idea de cerrar porque nuestros problemas no se resuelven con un crédito, debemos mucho y si no hay regreso a clases no nos quedará otra alternativa”.

Las papelerías que mantienen el servicio han optado por reducir sus horarios de atención para pagar salarios mínimos y tener ahorro de energía pero aún así la situación es crítica.