Solo se ha vacunado al 80 por ciento de la población mayor de 18 años contra covid-19

A dos meses para que termine el 2021, México ha registrado un gran avance en la inmunización contra covid-19 en los mayores de 18 años, ya que hasta el momento los datos arrojan que un 80% ha sido vacunado con al menos la primera dosis antes de que concluya el mes de octubre.

De acuerdo con las cifras oficiales vertidas en el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud, faltan aproximadamente 18 millones de mexicanos por recibir su primera dosis de la vacuna, antes de festejo de la completa inmunización.

Hasta el día de ayer, 28 de octubre se tuvo el registro de que 71 millones 366 mil vacunas se han aplicado en todo el país, sin embargo, de acuerdo con lo que se ha informado todavía queda un 20% de la población mayor a 18 años que no han sido inmunizados con la primera dosis.

Entre las ciudades que han aplicado por lo menos la primera dosis completa en sus habitantes mayores de 18 años, se encuentra la Ciudad de México, sin embargo, hay otros estados que todavía no han concluido esta primera etapa, entre los cuales se encuentran Oaxaca, Veracruz y Guerrero que no alcanzan no el 70% de personas mayores de edad con al menos una dosis, Chiapas por su parte todavía va por el 53%.

Pero esto no solo queda ahí, así también se publicó una lista de las vacunas mas utilizadas en el país, entre las cuales se encuentra en primer lugar la vacuna de AstraZeneca con casi 57 millones de dosis aplicadas, en segundo lugar, está Pfizer con 36 millones aproximadamente y luego está Sputnik V o la Sinovac con tan solo 20 millones de dosis. Por último, la Janssen, que es una de las más peculiares, tan solo se ha aplicado a un millón de mexicanos.