Stephanie Valenzuela desmiente haber dado el perdón a Eleazar Gómez

Stephanie Valenzuela, expareja de Eleazar Gómez, aseguró que nunca otorgó el perdón al actor.

Denunció en el programa “Despierta América” el tratamiento que la prensa le dio a la información del dictamen del juez por su proceso legal contra Eleazar Gómez.

El actor recibió tres años de arresto domiciliario como condena por agredir a la modelo peruana.

“Vendieron una historia que no era, titulares que no eran ciertos. La gente lo tomó como ‘va a dar el perdón’. Nunca ha sido mi intención. Al final se dieron cuenta que no era así”, expuso.

“Prefiero no decir nada, que se continúe con la denuncia y se haga justicia. La cosa hubiera sido diferente si las anteriores (víctimas) hubieran denunciado”, expuso.

El actor mexicano solo pasó más de cuatro meses en el Reclusorio de varones de Ciudad de México y hasta ahora no habría pagado la reparación a Valenzuela.