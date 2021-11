Tengo todas las herramientas para ganar, asegura Roberto Zozaya Briceño

Puntual llegó Roberto Zozaya Briceño a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para el análisis de su firma por un perito especializado en grafoscopia, es decir, la toma de muestra de escritura, de su puño y letra, y demostrar su falsificación por el Ayuntamiento de Campeche en la administración de Eliseo Fernández Montufar y del segundo regidor en funciones de Alcalde, Paul Arce Ontiveros.

Momentos antes de ingresar a la Fiscalía, Zozaya Briceño denunció ha recibido llamadas intimidatorias a su celular que afirmó las realiza el ex edil Eliseo Fernández Montufar, quien indicó se identifica, en las que indicó le ha dicho que su progenitora está “secuestrada”, entre otras cosas, estando junto a él su señora madre.

Indicó se le pidió su asistencia para la muestra de escritura, por el delito de falsificación de firmas y de documentos.

-Un perito especializado en grafoscopia determinará si la firma que había mostrado es mía o no; lo que están haciendo es falsificación de firmas y de documentos; eso ya tiene molestos a algunos y lo hacen para no entregar la información que solicité a la Cotaipec y al INAI, y no estar obligados a hacerlo, manifestó.

-Lo que tienen es miedo de que se demuestre que todo ese dinero que estuvieron mal manejando, fue –destinado- para campañas políticas.

Señaló que la deuda que anunció la actual administración contratará por 80 millones de pesos, “es para tapar el hueco y para pagar servicios y proveedores por fachadas fantasma y factureras, pero será para pagar aguinaldos y personal, para pagar el hueco –económico- que dejaron en el Ayuntamiento.

-Sigue el mal manejo de los recursos –afirmó- al tiempo que denunció ha recibido llamadas a su celular, que atribuyó al ex edil Eliseo Fernández Montufar, provenientes de los números 3042027808, de una persona llamada Virginia; otro es 17147073350, de California y, 19152672365, de Texas, y lo hacen para que desista, no haga nada.

-Pero esto me da más fuerza y vigor para hacer todo lo que sea pertinente por cualquier medio posible. Están dando “brincos de ahogado”; a través de esos números, en el primero de los casos, me dicen que tengo una cuenta de Coopel, con una deuda de 7 mil pesos, y no tengo ni cuenta en esa empresa.

-Le digo, quién eres tú, no me estás dando información valiosa, si fuera así ya Coopel me estuviera dando un recibo y me enteraría de un adeudo- “¿Están buenos los tacos?, me pregunta y apaga el celular; la segunda fue una extorsión de un Banco pidiéndome dinero, siempre me han pedido dinero, y me dicen que tengo un préstamo o un adeudo de miles de pesos y me pregunta de nuevo ¿están buenos los tacos?, y la tercera, me dice que mi mamá ha sido secuestrada, y él mismo me lo dijo: soy Eliseo Fernández Montufar, soy tu amigo, era su misma voz.

Afirmó continuará con esta demanda y “ningún político me va a estar haciendo esto”.

-Soy un ciudadano hecho y derecho, he trabajado toda mi vida y no estoy para que me cuenten ni yo para contarles.

Finalmente, comentó no hay fecha determinada para recibir respuesta a la prueba grafoscópica de hoy, pero afirmó ganará la demanda porque tiene todas las herramientas para que “tengan una estancia demasiado amplia en Kobén”.