Tiktoker comparte su forma de vida y se hace viral

Un usuario de TikTok se volvió viral luego de mostrar la forma en que vive.

Carax se unió al ‘trend’ de mostrar cosas tercermundistas que tiene en su habitación.

En el video, el joven publicó cómo es el cuarto que comparte con su hermana y al poco tiempo el video en esta red social tuvo más de 300 mil me gusta, así como más de 3 mil comentarios.

Además de relatar que no cuenta con cuarto propio, que hay paredes sin aplanar y que su foco cuelga de la pared, resaltó el gran amor que siente hacia sus padres y el respeto que estos tienen hacia él.

“Me baño a jicarazos y sabes qué no me da vergüenza decirlo, me daría pena robar o hacer algo así. Además tengo algo mucho más valioso: unos padres increíbles, trabajadores y honestos que me han inculcado esos mismos valores. No me imponen nada como religión o formas de vestir, me respetan por quién soy y sé que me apoyarían en cualquier situación.”