Tormenta invernal detiene vuelos en EE.UU.

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron cerca de unos 5 mil vuelos domésticos e internacionales en Estados Unidos a causa de la fuerte tormenta invernal que ha azotado el país, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta invernal afectará las regiones central, orienta y sur de los Estados Unidos durante los próximos días.

Los medios recordaron a la población la necesidad de tomar medidas para evitar que se congelen las cañerías; a su vez el departamento de la Cruz Roja recomendó que se mantenga una temperatura estable, día y noche, en el interior de las viviendas.

Several more inches of #snow will accumulate before winter storm #Landon ends in St. Louis. There’s ice under the snow making walking and driving dangerous. Temps in the low teens, feels like just above 0°! AND flight cancellations at #STL are mounting. @weatherchannel is live. pic.twitter.com/YQhuwL7O3H

