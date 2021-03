Tres peloteros más se suman al Mini Camp del campeón Acereros de Monclova

A casi tres semanas de entrenamientos, los campeones de la Liga Mexicana recibieron a los jugadores Danny Espinosa, Wilmer Ríos y Andrew Morales, quienes ya entrenaron bajo el mando del timonel Pat Listach.

El ambidiestro Danny Espinosa reportó nuevamente a los entrenamientos de la Furia Azul, después de haber estado el año pasado en Mini Camp y de jugar en el campeonato de otoño 2018 con el equipo.

“Vengo bien físicamente, me he preparado desde casa a pesar de la pandemia y vengo con los mismos objetivos, batear, fildear y ayudar al equipo a ganar”, comentó el ex jugador de los Nacionales de Washington.

Por otro lado, el también conocido de la afición Wilmer Ríos, reportó nuevamente al equipo con el que ha jugado los últimos 3 años y si bien su trabajo ha cumplido en el equipo, será siempre recordado por su valentía en la postemporada del 2019, donde en una crítica situación ante Tijuana, se fajó y sacó una importante victoria en aquella serie final de zona norte.

Por ultimo, el lanzador Andrew Morales se estrenó con el equipo, después de una gran carrera que dejó en ligas menores para la organización de los Cardenales de San Luis, además de destacar en sus inicios colegiales como uno de los grandes de la NCAA.