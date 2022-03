Ucrania reporta 10 muertos tras ataque contra civiles

Ucrania declaró que hay al menos 10 muertos en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, cuando al parecer tropas rusas dispararon contra una fila de ciudadanos, los cuales estaban esperando comprar pan.

Un corresponsal del medio Suspilne, una línea de comunicación local, declaró ser testigo del ataque. Afirmó que el número de víctimas fue de diez personas.

In Chernihiv, Russian troops fired on people standing in line for bread: at least 10 dead#RussianArmy #RussiaInvadedUkraine #StopRussianAggression #StopRussia #StopPutin #WARINUKRAINE pic.twitter.com/I7JEtiaEJO

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 16, 2022