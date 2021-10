“Una vez termine, averiguaremos quién será el próximo oponente”, declaró el Canelo en su preparación contra Plant

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez se mostró muy confiado y listo para el enfrentamiento ante el invicto Caleb Plant, deportista estadounidense y peleador de la unificación del título de peso súper mediano, celebración que se hará el 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El luchador ha declarado en diversas entrevistas que está 100 por ciento concentrado en la pelea. “Una vez termine, averiguaremos quién será el próximo oponente” declaró el Canelo.

In two weeks @Canelo and @SweetHandsPlant have a chance to make history.

𝘼𝙇𝙇 𝘼𝘾𝘾𝙀𝙎𝙎 #CaneloPlant EP 1 is available now ▶️ https://t.co/SLhmfTkWtz pic.twitter.com/bFgd8cW6wH

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) October 23, 2021