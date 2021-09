Unión Europea lanza iniciativa para la existencia de un solo tipo de cargador universal “USB-c” para smartphones y dispositivos móviles

Entran en conflicto la Comisión Europea y el gigante estadounidense Apple, pues la primera está buscando la imponer que solo exista un solo tipo de cargador universal para smartphones y dispositivos móviles. Apple se encuentra en desacuerdo con la implementación de esta propuesta, ya que defiende la exclusividad de su modelo para iPhone.

“Los consumidores europeos ya han estado frustrados bastante tiempo con los cargadores incompatibles que se acumulan en sus cajones“, dijo Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea, al lanzar la propuesta.

“Le hemos dado a la industria abundante tiempo para que llegue a soluciones propias, ahora llegó la hora de una acción legislativa por un cargador común“, agregó.

The European Commission has announced plans to force electronics companies to adopt USB-C as a "universal charger" on all devices – meaning Apple would have to abandon its Lightning chargers. https://t.co/1CWzrtzR6I pic.twitter.com/4zAlaOsm6J

