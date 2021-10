Vacunación en Los Ángeles, la más estricta de EU

A partir de este jueves 7 de octubre será necesario mostrar una prueba de vacunación completa o un resultado negativo a covid-19 para eventos masivos al aire libre, mientras que para trabajar o asistir a bares, clubes nocturnos y cervecerías será requerirá al menos una dosis de la vacuna anticovid.

De acuerdo con un comunicado emitido por Salud Pública de Los Ángeles, para el 4 de noviembre todos los establecimientos del condado deberán pedir una prueba de vacunación completa a sus clientes y empleados. Esto supone el mandato de vacunación más estricto de Estados Unidos.

Vaccination Verification Requirements to Begin at Outdoor Mega Events and Indoor Portions of Bars, Lounges, Nightclubs, Breweries, Wineries, and Distilleries. 31 New Deaths and 1,479 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County. View https://t.co/du3SkuvZGr pic.twitter.com/xx9drYcqjT

