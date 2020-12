Van 39 pesistas campechanos por la gloria en “Torneo del Pavo On line 2020”

Encabezados por los medallistas José Luis López Carpizo, José Poox Peralta y Guadalupe Hernández Castellanos, ganadores en mundiales y panamericanos en levantamiento de pesas, Campeche competirá con un grupo de 39 atletas en el tradicional Torneo del Pavo Online 2020, del 7 al 14 de diciembre, evento que se desarrollará en las tarimas instaladas en el Domo I del Centro Estatal de Alto Rendimiento.

La Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, en coordinación con la Asociación Estatal de San Luis Potosí, en esta ocasión realizarán el torneo de manera virtual debido a la pandemia que se vive en el país por el covid-19, dijo Javier Tamayo Torres, entrenador en jefe de esta disciplina en el Estado, quien agradeció el apoyo del director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero, por todas las facilidades otorgadas en la instalación del equipo para participar en tan importante evento.

Así, Campeche competirá con nuestros representantes en diferentes categorías de ambas ramas, iniciando con: Naomi López Dzul, rama Femenina, Infantil, 10-11 años; Manuel Alberto García Nah, rama Masculina, Infantil, 10-11 años; José Juan Esquivel Sonda, en Masculino Infantil, 10-11 años; Hermelinda Hernández Torres en Femenino Sub 13, 12-13 años; Leonardo Armando Ramírez Ruiz, Masculino Sub 13; Luis Enrique Rosas Lara, Sub 13, 12-13 años; Ángel Luis Castellano Pech, Sub 13, 12-13 años; Luis Demetrio Yah Luis Demetrio Masculino Sub 13, 12-13 años.

También están José Christian Morales Díaz, Sub 15, 14-15 años; Jesús Enrique May España, Sub 13, 12-13 años; Ingrid Estefany Álvarez López, Sub 15, 14-15 años; Henri Rodrigo Torres Keb, Sub 15, 14-15 años; Pedro Ángel Miss, Sub 15, 14-15 años; Ingrid Guadalupe Dzul Cauich, Sub 15, 14-15 años; Ashly Guadalupe Xool Canul, Sub 15, 14-15 años; Kevin del Jesús Díaz Rodríguez, Sub 15, 14-15 años; Sofía Paula Jaramillo García, Sub 15, 14-15 años; Lidia Sarahí García Ochoa, Sub 15, 14-15 años.

El champotonero José Manuel Poox Peralta en Sub 17; Adolfo Ángel Tun Dzib, Sub 17; Perla Itzayana Ramírez Ávila, Sub 17; Yulissa Muñoz Matos, Sub 17; María Fernanda Suárez Aguilar, Sub 17; Diego Ochoa Chan, Sub 17; Carlos Alexander Rodríguez Burgos Sub 17; Guadalupe Hernández Castellanos, Sub 20; Nelson Iván Gómez Cruz, Sub 17; Yudheiky Guadalupe Pantí Arjona, Sub 20,; Laura Inés Lucero Soberanis, Sub-20; Kerigma Diafne Ac Rodríguez, Sub 20; Arturo Chirino López, Sub 20; Gustavo Ángel Álvarez Cardozo, Sub 20; Vianey Guadalupe Medina López, Sub 20; Marco Julián Salvador Jiménez; Ángel Josué Zavaleta Utrera, Sub 20; Maximiliano Balam Naal, Sub 23; Alberto Ramón López Morales, Sub 23; Josué Alberto Aguilar Chan, en Primera Fuerza y José Luis López Carpizo.