Vladimir Putin reconoce que aún no se ha aplicado la vacuna contra el covid-19

Vladímir Putin, presidente de Rusia, informó que se vacunará “sin falta, apenas sea posible”, contra el covid-19.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, detalló el funcionario.

Indicó que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación el país, la Sputnik-V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años.

“A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, expuso.