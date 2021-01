WhatsApp aplaza cambios en su política de Condiciones y Privacidad

WhatsApp decidió aplazar al mes de mayo la entrada en vigor de los cambios en su política de Condiciones y Privacidad.

Inicialmente estos cambios serían efectivos a partir del 8 de febrero.

La empresa reiteró que la protección de las conversaciones con encriptación de extremo a extremo que impide que la empresa pueda acceder a su contenido.

Y es que principios de enero, los usuarios comenzaron a percatarse que al ingresar a la aplicación recibían un mensaje de cambios en el servicio sobre los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento.

En el mismo mensaje que avisaba de que para poder seguir usando el servicio de mensajería, los usuario debían aceptar los cambios.

Sin embargo, la compañía señaló que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, y que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.