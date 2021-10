Will Smith ha dicho que quiere interpretar a Deadshot nuevamente sin aún no es tarde

Cuando fue invitado en la serie de vídeos de CQ titulados Actually Me, Will Smith respondió a publicaciones que fueron hechas por fans en redes sociales. Una de las preguntas que más peso tuvo fue el porqué no regresó como el famoso asesino en la cinta The Suicide Squad de James Gunn.

A lo que el actor dijo que fue por un mal acuerdo en su calendario. Tras esto, el actor soltó una broma sobre si aún no es tarde para volver a la franquicia o si ya fue reemplazado completamente por el personaje interpretado por Idris Elba, Bloodsport.

Por el momento no se escucha nada sobre el regreso de Will Smith como Deadshot, pero sin duda, su personaje fue uno de los favoritos y mejor llevados de la cinta Suicide Squad, del 2016. El regreso de Will como el famoso asesino a sueldo suena muy interesante.