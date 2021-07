Ya puedes descargar tu certificado de vacunación Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que todas las personas que ya cuenten con el esquema de vacunación completo podrán descargar un certificado oficial expedido por la Secretaría de Salud en la plataforma cvcovid.salud.gob.mx.

Explicó que este documento tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria a partir de la base de datos del Gobierno de México.

“Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ya ha sido vacunado o vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está. (…) Decidimos emitir un certificado oficial porque es un comprobante general que puede ser útil para múltiples propósitos. Hay un segmento ciertamente muy pequeño de la población que tiene la necesidad o la oportunidad de viajar a otros países. En algunos, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas”, expuso.

Recordó que para propósitos de empleo no se debe exigir a las personas estar vacunadas contra COVID-19 porque ello sería contrario a las leyes vigentes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará al tanto de cualquier abuso o mala práctica que pudiera presentarse.