Yucateco Manuel Flores será abridor de Piratas en duelo inaugural ante Leones

El yucateco Manuel Flores será el pitcher abridor de los Piratas de Campeche cuando el próximo viernes 21 se escuche la voz de playball y se inicie la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol en el estadio “Nelson Barrera Romellón”.

Manny Flores, como le dicen sus compañeros, agradeció la confianza que le dio el timonel del buque el sonorense, Francisco Campos.

“Estoy contento, es un honor después de que Pancho ha sido el abridor después de no sé cuántos años, es un privilegio y además es una responsabilidad estar en un juego inaugural, ya estoy listo para el viernes”, señaló.

Manuel Flores Pérez cuenta con 35 años de edad, es nativo de Chicxulub Pueblo, Yucatán, lleva 15 años en la LMB. Debutó con el equipo de su estado, los Leones de Yucatán, en la campaña 2005 y estuvo con los melenudos hasta el 2011. En el 2012 pasó al Águila de Veracruz.

En 2018 en el primer torneo jugó para los Tecolotes de los Dos Laredos y ese mismo campeonato lo concluyó con los Acereros de Monclova. El segundo torneo del 2018 llegó al galeón filibustero.

Manny Flores fue de los peloteros que madrugaron antes de la apertura de la Pretemporada el jueves 15 de abril, ya se encontraba en un “minicamp” con los peloteros locales.

“Todos sabemos que el 2020 fue un año muy complicado, estuvimos parados mucho tiempo y eso me afectó; en el Pacífico batallé para agarrar ritmo por tanta inactividad, no quise que pasara lo mismo aquí y es por eso que me adelanté estuve entrenando un mes o mes y medio con Elías Pacheco, Benjamín Sandoval, Luis Castillo y todos los locales con los que estuve trabajando”, apuntó.

Manuel Flores mencionó que se ha sentido bien en los juegos de la pretemporada.

“En los juegos previos a la temporada tienes que tener una idea de lo que vas a trabajar; estuvieron muy cerca de mi Chilo Márquez y Pancho, lo que queremos hacer lo hemos llevado a cabo. Me siento muy bien, con buena locación, la velocidad me falta un poquito para estar al 100, pero bueno esto llega cuando se sienta la adrenalina del partido una vez ya iniciada la temporada”, observó.

El pitcher designado para el juego inaugural desea tener, antes que nada, salud, ya que sin salud no pueden tener una buena temporada, además hay que salir con todo desde el primer día ya que es una temporada corta de 66 partidos.

Sobre si se pone alguna meta en cifras individuales a conseguir, dijo que serán unas 10 salidas aproximadamente y los resultados desea que sean favorables.