El 45 por ciento del recurso estatal está dirigido a empoderar a la mujer

Al reiterar que el Gobierno del Estado da todo su respaldo al movimiento “El nueve nada se mueve”, Pedro Armentía López, Secretario de Gobierno de la actual administración estatal puntualizó que en tema de desarrollo social, casi el 45 por ciento del recurso asignado va a impulsar a la mujer, a su empoderamiento en la entidad, esto independiente de los Comités de Contraloría Social, los de obra, conformados en su mayoría por mujeres.

Asimismo, destacó se elaboran proyectos productivos y recordó el año pasado se lanzó un programa acerca del Instituto de la Mujer, para el empoderamiento en proyectos productivos.

-Aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, discriminación, y se han atrevido a ser la voz y demandar a sus cónyuges o sus familiares, nosotros las estamos ayudando con un proyecto, a través de Codesvi, para poderles dotar de algo principal que es la infraestructura básica, que es como un cuarto, un baño y una casa propia –apuntó.

Armentía López aseguró tener reportes del número de mujeres objeto de maltrato en la entidad a través de diversas instancias como son el Infocam y el Instituto de la Mujer, empero, manifestó en muchos datos hay un tema de ambigüedades por lo que se hace un análisis claro, pertinente.

En este contexto, sobre la situación de la población indígena femenina en la entidad, el funcionario estatal citó el apoyo que recibe a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que se elabora un programa en la Subsecretaria Indígena, agradeció al Congreso local autorizar un presupuesto a esa área porque permitirá empoderar a la mujer, contar con proyectos productivos, cursos con desarrollo de habilidades, pero, sobre todo, la integración en el ambiente laboral.

¿Eso la protege del maltrato? –cuestionamos.

-Pero la empodera; siempre lo he dicho, si una mujer…

¿No la hace más vulnerable por estar empoderada? Precisamente, porque un comentario es que el componente de odio es porque la mujer se ha empoderada más –comentamos.

-Según quién… entonces, ¿por evitar una violencia no vamos a permitir el desarrollo de la mujer? Yo creo que a la mujer hay que empoderarla, darle un papel fundamental en la economía social. Si a la mujer no le damos las oportunidades, los espacios que se puede, para eso, para desarrollarse, siempre vamos a tener ese estigma y ese paradigma de que la mujer no puede desarrollarse porque va a haber un odio de la pareja.

-Estamos en pleno Siglo XXI y lo que hay que hacer es empoderar a la gente que realmente tiene el hambre, tiene la necesidad y tiene las ganas de salir adelante, y hay muchas campechanas que lo demuestran día a día y hay que apoyarlas.

-Hay que decirlo claro, ¿no?, mayormente, las mujeres de las comunidades sufren de la violencia, ¿por qué? porque muchas veces son coartadas de su participación en el desarrollo de las comunidades; y hoy, lo que estamos buscando, con todos los Comités de Obras, con todo el empoderamiento de la mujer, es que jueguen un papel fundamental en la economía, en el desarrollo de las familias –puntualizó.