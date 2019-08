600 MILLONES DE PESOS EN OBRAS PARA LOS MUNICIPIOS, ANUNCIA SEDUOPI

En todos los municipios hay la huella del Gobierno del Estado; ahorita serán 200 millones de pesos a ejercer, recursos del distribuidor de la avenida central, pero son ya 400 millones los que ya se ejercieron o están en proceso las obras, señaló Edilberto Buenfil Montalvo, secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), lo que permite generar mano de obra.

-Mientras no haya inversión pública en obra, va a haber un decaimiento de mano de obra, la gente va a necesitar trabajo, por ello es que el gobierno del Estado, el gobernador nos ha explicado que debemos hacer más obra pública, es decir, obra donde haya mano de obra y la gente trabaje –manifestó.

Señaló el 99 por ciento de la obra pública la realizan los constructores campechanos y su trabajo es de calidad, lo que avala el laboratorio de calidad con que cuenta la Secretaría, por lo que de registrarse alguna irregularidad en los trabajos que se realizan, simplemente se levanta el material y vuelven a hacer los trabajos.

-Queremos obras de calidad –indicó y añadió no es grave la incidencia de errores porque “se corrigen”.

-El 99 por ciento de las obras están hechas por campechanos; hay una gran cantidad de constructores porque en un tiempo hubo mucho trabajo y hoy no lo hay, no todos pueden tener aunque por lo general cuando se licita una obra, se asocian.

Por otra parte, comentó en un plazo de 15 días se inaugurarán las Fuentes Danzarinas Monumentales, únicas en el país, que funcionarán con diferentes melodías, sobre todo campechanas.