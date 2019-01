780 TRABAJADORES MUNICIPALES PARTICIPARÁN EN LA HUELGA

El líder sindical del Ayuntamiento, Manuel Bonilla Carrillo, presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la relación de los 780 trabajadores que participarán en el estallamiento a huelga el próximo 6 de febrero, lo que representa dos terceras partes del total de los agremiados.

”Presentamos la relación de los comités de huelga por direcciones y cuantos trabajadores sindicalizados tenemos en cada departamento para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tenga conocimiento de cuanta gente va estar afuera, los cuales son alrededor de 780, el resto estará en las áreas”.

Bonilla Carrillo dijo que no habrá más atraso en el estallamiento de la huelga, pues la prórroga que se hizo al 6 de febrero fue a solicitud del Ayuntamiento.

“Esto no es una manifestación como otras veces, esto es legal, hemos aguantado esperando el día, los que han pedido que se posponga son los apoderados legales del ayuntamiento y nosotros hemos aceptado de manera pacífica pero ya basta y no esperaremos más tiempo, el 6 de febrero estallará la huelga”.

El líder sindical manifestó su inconformidad porque el alcalde Eliseo Fernández Montufar se vaya a vacacional y deje tirado el problema con el sindicato en vísperas del estallamiento de la huelga.

”Dice que él ya tiene 4 años sin salir de vacaciones, a nosotros no nos interesa lo que haya hecho en el Congreso del Estado, pero aquí tiene tres meses solamente en el Ayuntamiento de Campeche no cuatro años como dice, y si no salió de vacaciones en el congreso no es culpa de nosotros él debe estar en su trabajo como presidente municipal, debe atender los problemas como en este caso el emplazamiento a huelga”.