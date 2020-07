800 pescadores saldrán en busca de pulpo este primero de agosto

Unos 800 pescadores ribereños se harán a la mar el próximo sábado primero de agosto que inicia la temporada de captura de pulpo, lo que representa el 40 por ciento de los hombres de mar que se dedican a esta actividad, informó Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche.

Dijo que los tres primeros días son cruciales para saber cómo vendrá la temporada de captura del octópodo, tanto en peso como en tamaño y confió en que el mal tiempo que se encuentra en aguas del Caribe, ayude a remover el lecho marino y con ello la temporada mejore.

-Todos sabemos que un temporal remueve el lecho marino y es de gran ayuda para la temporada; si esto ocurre, la temporada puede mejorar. Sabemos que los pronósticos no son buenos pero también que hay posibilidades de que mejore y nos tenemos que arriesgar. No podemos no hacer nada porque de nuestro ingreso dependen las familias.

-La situación no es nada alentadora, problemas de comercio, de compradores pero hay que echarle ganas, sobrevivir aunque no se espera un buen año pero tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos cada uno para este año y el cierre.

Indicó la Secretaría de Pesca abrió una línea de crédito para que Bancampeche otorgue recursos, pero debe hacerlo cada pescador.

-Serían unos 10 mil pesos que permitirán el avituallamiento del primer viaje, que es la salida más importante; cada pescadore interesado debe acercarse y solicitarlo y esperamos se aprueben en los próximos días para estar listos en el arranque de la captura de pulpo.