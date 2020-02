Iniciará INE verificación nacional muestral

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche, informó que en los meses de febrero y parte de marzo, se realizará el Programa de Verificación Nacional Muestral, que consiste en visitas domiciliarias a las familias campechanas, por personal del instituto, para realizar sencillo formulario y determinar si las personas que ahí habitan cuentan con credencial de elector y conocer qué tan actualizado está el Padrón Electoral.

-El objetivo es saber, con esta muestra, qué tanta gente que dice vivir en una Sección, realmente vive en ella, con miras al siguiente proceso electoral, informó Elizabeth Tapia Quiñónez, vocal ejecutiva del INE en Campeche, quien señaló hay ciudadanos que no hacen el trámite para el cambio de domicilio, y el día de las elecciones no encuentran su nombre en la lista nominal, o bien hacen el trámite, no acuden a buscar la mica y tampoco podrán participar.

En conferencia de prensa, Tapia Quiñónez destacó la importancia de tener los datos oficiales en orden y con ello evitar problemas para participar en el proceso electoral, el día de las elecciones e indicó este trabajo lo realizarán 15 personas.

Por otra parte, a pregunta expresa, indicó alterar el Registro Federal de Electores es un delito electoral e invitó a los ciudadanos a acudir a la Fepade y presentar la denuncia respectiva, si detectan esta situación.

Señaló el Instituto actúa de buena fe y confía en los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial de elector y proporcionan datos veraces. Puntualizó no es el INE sino la Fepade, la institución encargada de perseguir los delitos electorales.

Más adelante, sobre las organizaciones interesadas en constituirse en partidos políticos, comentó aún no concluye el procedimiento para ello y las organizaciones de ciudadanos están en posibilidad de realizar las asambleas y reunir el número necesario de participantes, al tiempo que aclaró no es garantía de que, al hacerlo, se constituyan de inmediato en un instituto político.

Indicó el INE “cruza” información para saber si el listado que presenten es único y no se registran los mismos nombres en otra lista, así como con los partidos políticos. Señaló pueden hacerlo por dos vías: estatales, que deben ser al menos tres mil personas afiliadas en esa asamblea y, las distritales, al menos 200 a 300 personas.

-Actualmente hay cinco organizaciones de las más de 100 que iniciaron, que se ven con posibilidades de obtener su registro: Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Libertad y Responsabilidad Democrática y, Fuerza Social por México.