A DIEZ AÑOS DE FALLECIDO, MICHAEL JACKSON SIGUE CAUSANDO POLÉMICA

La imagen de Michael Jackson sigue presente en el mundo. Es innegable su legado musical, pero los escándalos sobre abuso sexual infantil, herencia y un documental que polarizó la opinión pública sobre su inocencia o culpabilidad han mantenido a Jackson en los medios y en la memoria colectiva.

El 25 de junio de 2009 la noticia de que El Rey del Pop había muerto, justo un mes antes de su regreso a los escenarios con la gira This is It, conmocionó al mundo. En su carrera Michael logró 13 premios Grammy y se estima que las ventas de sus 13 discos –incluidos dos póstumos- alcanza los 750 millones de dólares.

A diez años de su muerte, su tumba y estatuas se llenaron de flores con las cuales sus fanáticos le expresaron su cariño. En internet circularon fotos de la habitación donde murió.

En los últimos meses su legado ha sido cuestionado tras el estreno del documental Leaving Neverland en el festival de Sundance, en enero pasado, en el que se exponen dos testimonios donde se le acusa de abuso sexual.

La familia de Jackson ha negado categóricamente las acusaciones además de que han señalado que el nombre del cantante ha sido cubierto por una nube.

El documental ha sido motivo de discusión entre los fans y espectadores ya que a muchos los ha hecho sentir incómodos y alterados por la historia, dividiendo la opinión entre la inocencia y la culpabilidad de Jackson.