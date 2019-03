A LA BAJA EN CAMPECHE, CASOS DE VARICELA Y CONJUNTIVITIS

Han disminuido los casos de conjuntivitis y varicela en lo que va del 2019 comparado con el año anterior, confirmó el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, haciendo un llamado a la población a no auto medicarse, y desde los primeros síntomas acudir al médico, pues recordó que no existe una vacuna para prevenir estas enfermedades.

En el caso de varicela dijo “se han registrado 334 casos, lo que representa un 33 por ciento menos que el año pasado, pues en el mismo periodo en 2018 ya se tenían 503 casos, y en cuanto a conjuntivitis estamos 7 por ciento abajo, en lo que va del 2019 se han reportado mil 357 casos, el años pasado fueron mil 470 casos”.

Rodríguez Cabrera exhortó a la población a no utilizar lentes ajenos, no frotarse los ojos, no usar el mismo pañuelo y en los primeros síntomas y comezón acudir al médico para que en caso de ser conjuntivitis comenzar tratamiento.

“En el caso de la varicela pedimos lo mismo, si se presentan molestias, aparición de alguna roncha o dolor de cabeza no llevar a sus hijos a la escuela sino al doctor, porque estas enfermedades se contagias fácilmente y se podría estar poniendo en riesgo a más niños, afortunadamente los casos están controlados y esperemos que así continúen porque son enfermedades clásicas de la temporada que apenas comienza”.