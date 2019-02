A LA BAJA LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES EN LA ENTIDAD

Como resultado de la orientación que reciben las y los jóvenes para ser responsables con su sexualidad y evitar embarazos no deseados, Campeche pasó del 4º y 5º lugar al 17 y 18 a nivel nacional en esta incidencia, aseguró Angélica Guerrero Sasía, coordinadora estatal del Programa Nacional de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Asimismo, señaló se han detectado casos de menores de edad, con edades de 10 a 12 años, que han sido víctimas de abuso sexual en el seno familiar, y quedaron embarazadas, y añadió que del 20 al 25 por ciento de los casos, responden a violencia en el seno familiar, sobre todo en la comunidad indígena de la entidad.

Guerrero Sasía aseguró se han impartido pláticas sobre responsabilidad sexual a miles de adolescentes en la entidad, con resultados positivos que se reflejan en el índice nacional que da a conocer el Consejo Nacional de Población (Conapo) y que colocan a Campeche en el lugar 17 ó 18, mientras que en el 2015 se encontraba entre los primeros cinco lugares.

-Sin embargo, tenemos que ir por más y que los jóvenes crean una responsabilidad. Además, los casos de embarazos no deseados, no respecta mucho del estrato social, pues hay jovencitas que están más informadas y caen en un embarazo no planeado no deseado, y a los jóvenes les llevamos el mensaje de que la responsabilidad es compartida.

-El mensaje es de responsabilidad, que hay que llevar una vida sexual responsable, con precaución, pero sobre todo estamos educando en valores, que es lo importante.

Sobre la incidencia entre la comunidad indígena, indicó se dan casos, en los que tiene mucho que ver el aspecto cultural, pues desde muy jóvenes, las adolescentes ven como proyecto solo el ser madre, o bien porque están bajo el yugo de algún familiares.

-Y tenemos los casos que son reportados debidamente, de abuso sexual al interior y al seno de las familias. Esas situaciones se siguen dando, las seguimos observando. El porcentaje, se presentan casos, pero de éste índice de embarazos, un 20, 25 por ciento pueden responder a un caso de violencia dentro de los propios hogares.

Comentó el Programa ha llevado dos casos, uno en Champotón y otro en Candelaria, donde hubo abuso sexual y la menor quedó embarazada, que se siguió de manera prudente y el nivel de responsabilidad adecuado para que no fuera objeto de bullying o burla, y darle atención psicológica, además de ser casos que se manejan con estricto apego a la ley.

Finalmente, a pregunta expresa, comentó no se han topado con un caso en el que se recurra a la suspensión del embarazo y añadió en los casos que son embarazos producto de una violación, es la instancia jurídica la que los lleva a fin con respecto a la decisión de la adolescente.