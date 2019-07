A PARTIR DEL 15 DE JULIO SE HARÁ DIAGNÓSTICO DE TIERRAS: JOSÉ CARDOZO

José Antonio Cardozo Rivero, coordinador delegacional de la Secretaría de Bienestar, indicó que no habrá cambio alguno a la decisión de hacer un nuevo diagnóstico de la problemática de tierras que hay en la entidad, y que inicia el 15 de julio próximo.

En entrevista luego de reunirse con Antonio Che Cu, líder del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata” (Freciez) y simpatizantes, quienes esta mañana iniciaron un plantón de protesta contra la dependencia federal, por incumplimiento de compromisos, dijo que la Federación está obligada a atender “toda la problemática”, no solo a los que estén dentro de esa organización.

-La diferencia es que piden se les considere cierto número de hectáreas a cada uno y ellos han reconocido que hay gente que entró y que ya se salió…. Lo que tenemos que hacer es un diagnóstico, fue lo que se acordó con los Subsecretarios –en abril pasado-, y el 15 de julio inicia el diagnóstico.

Cardozo Rivero, quien fue delegado federal en materia agraria en la administración federal anterior, sin ocultar su incomodidad por la pregunta de que no hizo nada en ese entonces para resolver el conflicto, respondió “te diría que desde 2014 a la fecha no se le había dado una atención como la está teniendo ahorita; en solamente siete meses vamos a arrancar nosotros los trabajos técnicos, el 15 de julio comenzamos el diagnóstico que en seis años atrás no se han hecho”.

¿Ahora si vas a dar los resultados que debiste cuando estuviste en la Reforma Agraria? –se le cuestionó.

-Fueron planteamientos diferentes, se buscó una vía de solución –respondió ante las risas de burla de los inconformes ante su respuesta, en tanto dijo hay compromiso de atender.

Lo que piden es la verificación, reafirmar lo que ya aceptó el Gobierno de México –se le señaló.

-Hay que trasladarnos al contexto de la situación que hay… respondió y añadió que verificar y medir es lo mismo porque se trata de un nuevo diagnóstico. Vamos a hacer un gasto para verificar y va a ser lo mismo medir a los que estén en el Freciez que al cien por ciento.

Dijo que los trabajos presentados no fueron aceptados sino que serían “considerados” pues afirmó no son los mismos, aunque momentos después se contradijo al señalar que “se han venido analizando hasta la fecha”.