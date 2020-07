A partir del 3 de agosto reanudará INE entrega credenciales

Después del cierre temporal de los Módulos de Atención Ciudadana (MACs) del pasado 23 de marzo, en el Instituto Nacional Electoral anunciamos que a partir del 3 de agosto iniciaremos la apertura escalonada de estos centros, primero en las ciudades de Campeche y Carmen, con la entrega de las 7 mil 961 credenciales de elector pendientes, pero exclusivamente con cita de atención programada, informó Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado.

Es muy importante recalcar que la ciudadanía deberá agendar su cita para la entrega de su fotomica a partir de hoy 20 de julio, ya que no ser así se le negará el servicio y acceso al ciudadano; también recalcamos que por el momento no habrá movimientos de cambios de domicilio, nuevas inscripciones, reposiciones por robo o extravío, ya que el objetivo es brindar un servicio seguro sin aglomeraciones de personas en un mismo lugar.

El Instituto Nacional Electoral ha determinado la apertura de los Módulos de Atención Ciudadana pero con tres restricciones, la primera es que se solamente se van a reaperturar a partir del 3 de agosto los módulos fijos, que en el caso del estado de Campeche son los que tenemos en Ciudad del Carmen y en la Ciudad de San Francisco de Campeche, la segunda restricción es que solamente va a ser para la entrega de credenciales para votar que han sido previamente tramitadas ante a la suspensión de actividades por la pandemia del Coronavirus, y la tercera es que justamente sólo a través de una cita previamente programada, realizada por INEtel o en ine.mx.

Es muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta que el INE va a tomar medidas para reducir al mínimo el riesgo de contagio en sus Módulos de Atención Ciudadana y por eso necesitamos que nos apoye con: acudir solamente con cita programada, acudir con cubreboca y permitir que se le aplique gel antibacterial en las manos al momento de ingresar a las instalaciones, además es muy importante que la gente acuda sola, sin acompañantes y que tengan en cuenta que nuestras salas de espera van a estar restringidas, por lo que si acuden con alguien más no podrá ingresar al módulo.

Además, es trascendental que no acudan si presentan algún síntoma de Covid-19, y por último que se llegue a tiempo, que se llegue a la hora programada para la cita, no llegar antes y no llegar después ya que esto provocaría un acumulamiento de gente, que es justamente lo que queremos evitar para reducir el riesgo de contagio tanto de nuestros trabajadores como de la ciudadanía que acude a recoger su credencial para votar, precisó la Vocal Ejecutiva.

Las credenciales que se ponen a disposición serán en el módulo de la capital del estado en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes son de los municipios pertenecientes al Distrito Electoral Federal 01: Campeche, Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén, Calakmul y Tenabo; en el Distrito 02 con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes de los municipios de Carmen, Champotón, Candelaria, Escárcega y Palizada.

Posteriormente, y de acuerdo a las condiciones a partir del 17 de agosto, se prevé de manera adicional al trámite de entrega de credenciales, para que las personas mayores de 18 años puedan agendar una cita para tramitar su Credencial por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualización de datos y renovar su mica por extravío, robo o pérdida de vigencia.

Con la reapertura de los Módulos de Atención Ciudadana, el INE refrenda su compromiso con las y los ciudadanos de garantizar su derecho a la identidad a través de la expedición de la Credencial para Votar.

Para agendar una cita pueden llamar sin costo al teléfono 800 433 2000 o en la página www.ine.mx, es preciso recordar que el programa de Constancia Digital continúa, y lo pueden usar los ciudadanos que perdieron o se les robaron su credencial. Finalizó diciendo Tapia Quiñones.