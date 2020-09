A sus más de 40 años, Alicia Machado volverá a posar con paños menores

Alicia Machado, actriz, modelo y mamá de una niña, acaba de confesar a Ismael Cala en una simpática entrevista para Mega TV, que volverá a mostrarse como Dios le trajo el mundo para posar en una conocida revista para adultos.

“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”, aseguró.

La actriz no tuvo pena en confesar además que está en una famosa red social para buscar pareja, pero ni aún así es fácil porque si la reconocen, no son muy crédulos de que ahí esté toda una Miss Universe.