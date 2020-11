A través del masto móvil, IMSS promueve detección oportuna de cáncer de mama en Campeche

Para disminuir el índice de mortalidad por cáncer de mama en la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche exhortó a las mujeres mayores de 40 años a realizarse la mastografía durante los recorridos de la Unidad Móvil con Mastrógrafo (Masto Móvil) en las unidades médicas de la entidad.

“Es importante que, además de la autoexploración mamaria, las mujeres entre los 40 y 69 años se realicen periódicamente una mastografía, estudio que dura 20 minutos en promedio y permite detectar anormalidades en las mamas, que no es posible identificar a través de la observación o palpación”, indicó la Dra. María Jiménez Santiago, Coordinadora Auxiliar de Salud Pública.

Destacó que ante la presencia de nuevos casos de este tipo de cáncer en Campeche, campañas como ésta permiten detectar y tratar con oportunidad el padecimiento, lo que disminuye considerablemente el riesgo de mortalidad.

El Masto Móvil brindará servicio del 11 al 14 de noviembre en la explanada de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 2 en Champotón, el 16 y 17 en la UMF No. 3 La Joya, y finalizará este mes en las instalaciones de la UMF No. 13 Concordia, en esta ciudad capital.

Los horarios de atención serán de 08:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. Se recomienda el uso de ropa de dos piezas, baño previo y evitar la aplicación de talco o desodorante.

Jiménez Santiago destacó que aun cuando la entidad está en Semáforo Epidemiológico Verde, se han establecido estrategias para garantizar la seguridad de las derechohabientes, por eso se les solicita el uso de cubrebocas y aplicación de alcohol gel en manos en todo momento.

También indicó que para acudir deben estar seguras de no haber tenido síntomas respiratorios durante los últimos 10 días y seguir las recomendaciones de sana distancia, para disminuir el riesgo de contagios por COVID-19.