ABORTO SE PRACTICA EN COMUNIDADES RURALES

“El aborto no es un tema nuevo, puesto que desde nuestros antepasados se conocían remedios caseros para interrumpir el embarazo”, así lo manifestó la fundadora del Observatorio de Violencia de Género, Argentina Casanova, quien destacó en las comunidades rurales los casos de aborto son más latentes.

Opinó que el estado de Oaxaca dio un gran paso con la aprobación del aborto legal, y reconoció que en Campeche uno de los obstáculos para que no se éste permitiendo en los hospitales esta práctica es por los intereses de quienes lo realizan de manera clandestina por los altos costos que manejan.

Argentina Casanova dijo que los estados tienen la obligación de garantizar la salud de las mujeres dando acceso al aborto legal por decisión de las féminas en todos los hospitales, pues muchas mujeres tienen que trasladarse a la ciudad de México para recurrir a una clínica y poder abortar.

“El aborto es parte de la vida de las mujeres, como la menstruación, y no es que represente un orgullo, es una necesidad, un embarazo no deseado puede obstaculizar la profesión de una mujer, su calidad de vida, muchas cosas, y no olvidemos que detrás de un embarazo no deseado hay muchas veces violencia sexual”.