ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, PIDE AMLO A EMPRESARIOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso ante el Consejo Coordinador Empresarial de terminar con la pobreza extrema y la corrupción en el país antes de que finalice el sexenio.

Al participar en el cambio de dirigencia de este organismo cúpula, que a partir de hoy encabeza Carlos Salazar Lomelín, el mandatario asumió junto a los empresarios las metas de impulsar el crecimiento de la economía a tasas del 4 por ciento, disminuir a cero la pobreza extrema y erradicar la corrupción.

Hacer el compromiso para acabar con la pobreza en el sexenio, trato hecho. Como sé que va a coincidir conmigo yo hago una propuesta porque no puede ser que él haga dos y yo no haga ninguna.

“Una sola propuesta para Carlos y para todos, que hagamos el compromiso de acabar con la corrupción”, afirmó.

En esta tarea de erradicar la corrupción, crecer a tasas del 4 por ciento, aumentar el empleo y permitir que el poder adquisitivo de los trabajadores se recupere, los empresarios nacionales y extranjeros tienen un papel protagónico y el respaldo del gobierno de México, resaltó el jefe del Ejecutivo.

“Tiene que ser un proceso gradual y tiene que tomar en consideración este proceso el mantener a las empresas, no afectar la economía de las empresas porque es afectar la economía del país”, subrayó.

Carlos Salazar Lomelín, propuso trabajar de forma conjunta, Gobierno, empresarios y sociedad. Lograr un círculo virtuoso para crecer, en la que “el cuerno de la abundancia deje de ser cuerno y solo sea abundancia”.

En esta difícil tarea de transformar a México, usted y sus colaboradores no están solos, aquí estamos los empresarios, antes que nada estamos como mexicanos y me interesa decirle que en esta misión no buscamos ningún privilegio.

“Queremos acompañarlo, y quizá sea un pecado de soberbia, pero estamos preparados y capacitados para ayudar en más de lo que ustedes se imaginan”, sostuvo.