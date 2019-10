ACTUACIÓN DE PHOENIX COMO JOKER MOLESTÓ A JARED LETO

El ganador del Oscar, Jared Leto (Dallas Buyers Club), se enfrentó con la difícil tarea de seguir los pasos de Cesar Romero, Jack Nicholson y Heath Ledger, para tratar de entregar otra versión memorable de uno de los villanos más icónicos de la cultura pop en Suicide Squad (2016), pero nunca encontró la fórmula y el tiempo en pantalla para lograrlo. Por ello, no es sorpresa que el actor se molestara cuando se dio luz verde a la cinta de Joker con Joaquin Phoenix.

The Hollywood Reporter publicó un artículo sobre la rumorada participación de Martin Scorsese en Joker, quien inicialmente había sido anunciado para producir el proyecto. Durante el texto, la periodista Tatiana Siegel recapituló cómo fue que Todd Phillips presentó el proyecto a los ejecutivos de Warner Bros. y se refiere brevemente a la reacción inicial de Jared Leto al enterarse de la producción.

“Tsujihara y Emmerich dieron luz verde a Joker, que costó menos de $70 millones de dólares, dejando a Jared Leto, quien interpretó al Joker en Suicide Squad, marginado y molesto por el movimiento”, refiere el artículo.

La pobre caracterización del Guasón interpretado por Jared Leto, aunado un guion que relegó al villano a un rol secundario y una edición que redujo su presencia al mínimo indispensable para no opacar la historia central, dieron como resultado la versión del Joker más pobre e intrascendente vista en la gran pantalla. Hasta ahora, no se ha confirmado si Leto regresará para el reboot de Suicide Squad de James Gunn o en Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Mientras tanto, la actuación de Joaquin Phoenix ha gozado de elogios universales por parte de la prensa especializada. En Joker, el tres veces nominado al Oscar interpreta a Arthur Fleck, un aspirante a comediante con graves problemas psiquiátricos que llevan a su mente a divagar entre la realidad y la locura. El propio actor quien se había mostrado reacio a la hora de involucrase con franquicias estaría interesado en volver a interpretar al personaje.