Acuerdo del CMN para apoyar a las Pymes no tendrá respaldo del gobierno

No estoy de “florero” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al momento que desacreditaba el acuerdo suscrito entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) para apoyar con hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil minipymes por la epidemia del Covid-19 en el país y garantizar las cadenas de suministro.

Aun cuando previamente afirmó que apoya cualquier respaldo a las empresas medianas y grandes del país, siempre y cuando el mismo no provenga del gobierno, el presidente de la república expresó su molestia porque “no le gustó el modito” con el que se anunció tal acuerdo, celebrado incluso desde redes sociales el domingo por dos de sus secretarios, el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Economía, Graciela Márquez Colín.

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes; antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos (…) ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora que Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Entonces, todo esto es protegernos como nación”, advirtió el jefe del ejecutivo federa al reiterar que lo anunciado no tendrá el respaldo su gobierno.