Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción denunció el joven Kevin Aarón Villacís Valdez a elementos de la Policía Turística, a quienes acusa de abuso de autoridad por presuntamente golpearlo por parecerle sospechoso.

“Yo saqué mi celular para llamarle a mi papá y que fuera por mí, en ese momento uno de los policías dijo que usarían la fuerza y los demás dijeron que si, y fue donde me empezaron a jalonear hasta llegar a la calle y me empezaron a arrastrar, me esposaron y detuvieron”.

Don Arturo Villacís, padre de Aarón, manifestó que los policías comentaron que la detención derivó de un reporte que recibieron en el cual se les notificó que un joven sospechoso se asomaba por la ventana de un negocio.

“Cuando yo le pregunté a uno de ellos el porqué están deteniendo a mi hijo, que ellos me dijeron que porque estaba espiando una ventana, lo que me resultó ilógico porque ahí en el centro es puro negocio y donde lo detienen es de venta de zapatos, ahí no hay nada que estar espiando”.

El afectado y su padre aseguraron contar con videos que prueban la presunta agresión, por lo que advirtieron llegar hasta las últimas consecuencias.