ACUSA A SU HIJO DE GOLPEAR BRUTALMENTE A SU NIETO

Por golpear brutalmente a su nieto, doña Martha Góngora Vázquez solicitó a elementos de la Policía Estatal Preventiva la detención inmediata, sin embargo, pese a estar bajo los influjos de alcohol y drogas, aseguró que los uniformados no actuaron.

“Golpeó a mi nieto, hablé a la policía fueron a verlo y no quisieron detener, y hoy regresó mi hijo a la casa y nos rompió toda la puerta, le dijimos a los policías donde estaba mi hijo y no se lo quisieron llevar pese a que estaba drogado y nos estaba golpeando”.

La mujer afirmó tener la patria potestad de su nieto desde que tenía seis años, pero en la Fiscalía General del Estado tampoco quisieron levantar la denuncia, y ahora teme por su seguridad y la de su familia, pues está no es la primera vez que su hijo actúa de manera agresiva.

“En la Fiscalía no me atendieron porque me pidieron la patria potestad de mi nieto, es un lío todo esto, que lo detengan porque sino nos va matar, no es la primera vez que hace todo esto, todos le tenemos miedo”.