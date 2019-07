ACUSA QUE FUE DESPEDIDA DEL AYUNTAMIENTO COMO UNA LADRONA

Autoridades del Ayuntamiento de Campeche, eliminaron el registro de huella digital de la señora Francisca Ventura Leyva del reloj checador del área de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, despidiéndola pese a que la trabajadora no firmó el oficio de renuncia voluntaria que le fuera entregado este miércoles.

“Me borraron de la lista de la entrada, pedí hablar con mis superiores y no hay nadie, todos se burlan, todos se ríen, esto es un atropello, no puede ser posible que me hagan esto cuando no hay razón por la cual me despidan”.

Advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias por la violación a sus derechos laborales, en primera instancia acudiendo a Recursos Humanos del Ayuntamiento para que se le notifique por escrito el motivo de su despido.

“Me dijeron que no puedo laborar ahí, mi jefe me dijo que yo no toque nada, si no soy una ladrona no tienen por qué tratarme así cuando yo no he firmado nada, mientras yo no firme no me pueden correr de aquí, sobre todo que esta área está llena de gente que no sabe hacer su trabajo, comenzando con la jefa que se la pasa de gira con el alcalde haciendo su limpieza en las calles”.