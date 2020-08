Acusan a Alexander Payne de abuso sexual

El cineasta Alexander Payne, ganador de dos Oscar por ‘Entre copas’ y ‘Los descendientes’, fue acusado por Rose McGowan de abuso sexual.

La actriz declaró en redes sociales que el director nacido en Omaha tuvo una conducta sexual inadecuada con ella cuando solamente tenía 15 años.

“Alexander Payne. Hiciste que me sentase y me pusiste una película soft-porno que dirigiste para Showtime con un pseudónimo. Aún me acuerdo de tu apartamento en Silverlake. Estás muy bien dotado”, comenzó a escribir la actriz en su cuenta de Twitter, agregando que “después, el realizador la abandonó “en una esquina de la calle” cuando solo tenía 15 años.

“Solo quiero un reconocimiento y una disculpa. No quiero destruirte”, añadió en otro tuit, en el que compartió una imagen suya cuando tenía 15 años.

Cabe mencionar que McGowan es una de las figuras más destacadas del movimiento Me Too y fue su testimonio uno de los muchos que llevó a Harvey Weinstein a ser condenado por violación y agresión sexual ante la Justicia.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020