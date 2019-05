ACUSAN A ELISEO DE DESACATAR ORDEN DE JUEZ FEDERAL

Jesús Abraham Montoya Melo, apoderado legal de una franquicia gasolinera establecida en la ciudad, denunció al alcalde, Eliseo Fernández Montufar y al director de Desarrollo Urbano Municipal, de desacatar la orden de un juez federal, quien determinó que podían continuar construyendo dos estaciones de servicio ubicadas en las avenidas Costera y Colosio, pero este resolutivo fue pasado por alto por las autoridades municipales.

“Denunciamos el abuso de autoridad y el desacato en el director de Desarrollo Urbano sino también él y presidente municipal han caído, nos suspendieron dos gasolineras según ellos porque los permisos que tenemos no los expidieron en esta administración, sin embargo no importa que administración lo expidió, lo importante es que fueron expedidas por una autoridad y que están vigentes y no importa el partido político o la administración que sea”.

Sostuvo que denunciarán al Ayuntamiento de manera legal por los daños y los perjuicios que están ocasionando a la obra ya que desde hace meses contemplaban que estaría en funcionamiento.

“La obra ya está en los últimos detalles, nosotros emitimos un amparo y el juez nos lo concedió, pero al presentarlos al Ayuntamiento a ellos no les importó que una autoridad federal haya decidido que podemos continuar con la construcción, no estamos afectando al medioambiente ni violando nada, cumplimos con los requisitos por eso se nos dio el permiso, y ahora no nos dejan continuar”.

Jesús Abraham Montoya indicó que la vigencia del permiso con el que cuentan tiene como fecha septiembre de 2019, por lo que no habría motivo de la clausura.