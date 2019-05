ACUSAN A ELISEO Y A SUBDIRECTOR DE MERCADOS DE ABUSO DE AUTORIDAD

De abuso de autoridad, acusó el locatario Jocsan Méndez al alcalde Eliseo Fernández Montufar y al Subdirector de Mercados, Eleazar Herrera Vázquez, por haber clausurado su negocio ubicado en el local 46 del área de la sombrilla en el mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, por el hecho de solicitar que se ordene esta área, pues señaló que las huacaleritas y carretilleros impiden el paso de los clientes.

“Me han insultado las huecalericas, me quitan mi lona y he solicitado al subdirector de mercados que se ponga orden pero ni los mismos inspectores hacen caso, lo que hace el subdirector de mercados es abuso de autoridad en contra de mi persona, tanto él cómo el administrador y el licenciado Eliseo”.

Agregó que este miércoles por la mañana al querer abrir su local se llevó la sorpresa de que estaba clausurado, sin que se le notificara con anticipación ni se le diera un motivo de peso.

“Hoy tenía que entregar un trabajo a mi cliente y me clausuran mi local, no sé si se derive de la situación del día de ayer que tuve con las huacaleritas y carretilleros me están clausurando o porque no tengo el giro y si no tengo el giro es porque el subdirector de mercados me dio la autorización de poder trabajar”.