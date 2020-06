Acusan falta de compromiso de la Secretaría de Pesca

Julio Alejandro López García, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Altura de Campeche, acusó la Secretaría estatal de Pesca no cumple con la entrega del apoyo económico a 16 hombres de mar, y quiso poner “una traba, un candado” y fijar fecha límite, lo que indicó rechazaron.

Declaró el Gobierno del Estado puso un tabulador de 500 pescadores, que indicó disminuyó con los años, ya sea porque se retiran de la actividad o fallecieron.

-Este año se volvió un desastre lo de Pesca; el ciudadano gobernador ordenó le den a los pescadores por adelantado, todo el apoyo que siempre nos han dado y en dos días metieron a 360 pescadores, quiere decir nos faltaron 100 pero en –la Secretaría de- Pesca, nos quisieron poner una traba, un candado, que hasta tal fecha esperan. No. nosotros estamos acostumbrados a menter los papeles y el que no venga ahorita por su dinerito, viene en diciembre porque andan trabajando en otro lado, Tamaulipas, en Alvarado, en Tuxpan…

Puntualizó la dependencia estatal solo pagó a 462, por lo que se inconformaron y la respuesta fue que nada más es el presupuesto; “no puede haber un presupuesto así, si nosotros tenemos un acuerdo con el Gobierno del Estado de 500 personas”, y aunque admitió hay varios que faltan, manifestó desde hace más de un mes “nos están toreando”.

-Vente mañana, vente pasado, en las tarjetas, no hay tarjetas, no hay transferencias, traigan su número de cuenta, ahí ves a los compañeros pegando carreras buscando el número de cuenta, no hay el dinero. Son 6 mil 50 pesos que deben entregar a cada pescador y faltan 16 por recibir este apoyo que es de ayuda ante la difícil situación que enfrenta el sector.