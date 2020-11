Acusan maestros jubilados que el Gobierno del Estado no les ha pagado su prima de antigüedad

Ante el incumplimiento en que aseguran ha incurrido el Gobierno del Estado al no pagar la prima de antigüedad, un grupo de trabajadores jubilados de la educación realizaron un plantón de protesta ante el Congreso del Estado pues aseguran no ha habido respuesta alguna a su petición de ayuda para agilizar este pago y que en su nombre presentó el diputado Ricardo Sánchez Cerino hace dos semanas.

Encabezados por Silverio Tuz Góngora, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Campeche, aseguraron con este incumplimiento se viola la Ley Federal del Trabajo pues afirmaron establece que todo trabajar al jubilarse debe ser recompensado una prima de antigüedad equivalente a 12 días por año.

Tuz Góngora indicó no solo deben recibirla los que cumplan con los años de trabajo para jubilarse, también aquellos que ya trabajaron 15 años y un día y, si muere el trabajador, la familia tiene derecho a cobrar la pensión, lo que afirmaron no se hace.

-Pedimos el apoyo del Congreso para que intervenga ante el Gobernador, a quien le dirigimos un oficio, lo mismo que al secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, que es nuestro patrón, y su respuesta es que lo iba a “gestionar”…. No es algo que deba gestionar, se supone que ese dinero ya está, que el pago debe hacerse en efectivo, no lo estamos inventando, no estamos fuera de la ley.

Destacó al jubilarse, el trabajador recibe una hoja donde se especifica los salarios mínimos que deben recibir pero el pago lo hacen en UMA´s

Finamente, aseguró ya se entablaron 60 demandas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que se cubra la prima de antigüedad.