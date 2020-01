Acusan que falta de vigilancia afecta talla de especies marinas

Reprochando que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se lave las manos y no reconozca que es la falta de vigilancia la que ha afectado los volúmenes de captura de las especies, el titular de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Francisco Romellón Herrera, una vez más acusó que está situación no ha permitido que las especies ganen la talla que se requiere para su comercialización.

“Las vedas no se respetan y al no respetarse los organismos tanto el camarón, pulpo y escama no le damos oportunidad de hacer bien el ciclo biológico de reproducirse, de aparearse, desovar y que crezcan y tengan tallas comerciales de biomasa”.

Reiteró que este es uno de los principales problemas que tiene la pesquería así como los pocos estudios del INAPESCA que nunca tienen recursos suficientes para ello.

Romellón Herrera resaltó que la vigilancia está muy escasa “creo que Campeche tiene 3 a 4 inspectores para cada 500 kilómetros y la verdad reconozco que no da y si necesitamos más inspectores”.