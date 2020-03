Acusan que Federación afecta al sector pesquero

El Gobierno de México ha implementado muchos esquemas que a los pescadores ribereños nos causan una gran afectación, aseguró José Luis Escalante Morales, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de La Caleta en Ciudad del Carmen, quien citó entre ellos el aumento en impuestos, creación de otros, quien señaló que “no nos pueden ver como millonarios, somos gente que trabaja para sobrevivir a diario”.

Escalante Morales, quien llegó a la ciudad capital para sumarse a la petición de dirigentes del sector pesquero de altura y ribera, empresarios y sector social de Campeche, para que el gobernador Carlos Miguel Aysa González encabece sus demandas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó “ya no tenemos la solvencia necesaria para decir “estamos viviendo bien de la pesca”.

-Si para él, primero son los pobres, estamos en ese margen, no puede crear más miseria de la que ya tenemos, y no lo vamos a aceptar… por eso recurrimos al Gobernador, de quien reconocemos su trabajo y esperamos entienda que lo que proponemos no solo es para bien personal, sino para toda una sociedad que es parte de un Estado, de una población en los municipios y tienen familia e hijos que están estudiando.

El dirigente pesquero ribereño manifestó que si en algún lugar es cara la vida en la entidad, es precisamente en Ciudad del Carmen, por la actividad petrolera.

-No somos petroleros… nuestra situación es crítica, no tenemos solvencia para sacar a trabajar las lanchas, y con el costo de los combustibles y todo lo que deriva de éstos, menos vamos a poder seguir viviendo de la actividad pesquera –manifestó y señaló que en ese municipio había más de 3 mil 800 pescadores para 2 mil embarcaciones, aproximadamente.