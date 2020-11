Acusan que Jorge Manos está “metiendo las manos” para imponer al próximo presidente en la asociación de hoteles

Los funcionarios de Gobierno no deben meterse en los asuntos de las Asociaciones Civiles; es lamentable y vergonzoso que el secretario estatal de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, haya metido las manos en el proceso interno de selección de la nueva directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche, afirmó Mauricio Arceo Piña, director general de Hotel Balluartes.

-Jorge Manos Esparragoza, debería tener dignidad y renunciar a su puesto, es una vergüenza lo que hizo –manifestó y advirtió podría darse esta situación en otras Asociaciones u organismos de la iniciativa privada, “no hay que dejarse, somos privados, tenemos una función legítima”.

Entrevistado en sus oficinas, Arceo Piña explicó esta mañana se realizó una asamblea extraordinaria para elegir nuevo presidente de la Asociación, hubo una convocatoria la semana pasada cumpliendo con lo que establecen sus estatutos, organismo que cuenta con 16 miembros vigentes, al tiempo que manifestó su interés por presidirlo.

Señaló esta mañana los socios se enteraron que el fin de semana entraron 22 nuevos socios, lo que dijo es bueno haya nuevos miembros pero es totalmente inusual ingreses días antes de la asamblea y fue sorpresivo también que ante la situación económica que enfrentan, al mismo tiempo los nuevos socios tengan para pagar las cuotas de enero a diciembre del año que está por concluir, “con el simple hecho de llegar hoy para querer votar”.

-No pueden hacerlo nada más porque sí, hay estatutos; llegaron un poco engañados y esto generó un conflicto pues hubo reclamos y se suspendió la asamblea. No aceptaron las explicaciones legales.

Comentó había dos planillas; la otra la encabeza Alejandro Romero, del hotel Ocean View quien señaló tiene mucha cercanía con Manos Esparragoza quien buscaba un presidente “a modo”, pero al ver no ganaría con los 16 miembros autorizados, empezaron a operar y Manos metió las manos para voltear la intención del voto.

Sobre el interés por controlar la Asociación, Arceo Piña indicó algunos funcionarios no les gusta se les cuestione y el de Turismo no estaría contento si llegaba a la presidencia. “Buscaba alguien más a modo, que no lo cuestionara, y no me presto a esas cosas… es mi patrimonio, de esto he trabajado más de 30 años, somos dueños y no estamos jugando, solo buscamos el beneficio del sector turístico”.

Señaló si hay cosas que no están bien, se tienen que decir y habrá gente a la que no le gusta escucharlo, “entonces haz bien tu trabajo”.

-Jorge Manos metió sus manos para escoger a su candidato, no se podía, y operó para eso y es lamentable que tengamos funcionarios así y no han entendido que las cosas ya cambiaron, que la gente está cansada que el Gobierno se meta a las Asociaciones civiles para manipularlos y romper la democracia de un organismo privado. De gente como Manos estamos cansados y el interés es porque se trata de una actividad importante como lo es la turística.

Denunció el funcionario estatal no hace caso alguno de lo que le dicen otros sectores como el restaurantero.

-No pasó lo que él quería, y al final se hará otra asamblea; los llevaron engañados, con promesas de no sé qué. Por funcionarios como él, la gente está cansada y es muy reprobable, pues genera conflicto y “!no se vale!”.