ACUSAN QUE JOSÉ CARDOZO LOS DESPOJÓ DE SUS TIERRAS

Ejidatarios de Xbacab, municipio de Champotón, acusan a José Cardozo Rivero, de despojo de tierras y derechos agrarios en perjuicio de 18 productores de esa comunidad, y exigen su destitución inmediata del cargo de coordinador de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en la entidad.

Encabezados por Celestino May Can, delegado nacional de Redes Sociales Progresistas en la entidad, se presentaron en las oficinas de la dependencia federal en esta ciudad, para pedir la destitución inmediata de Cardozo Rivero, a quien acusaron de despojar de sus tierras a 18 productores en febrero del 2016, sin que hasta el momento sean atendidas sus demandas.

May Can advirtió presentarán la denuncia correspondiente ante los Tribunales Agrarios, y afirmó ya cuenta con el acta que otorga el Registro Agrario Nacional (RAN).

Aseguraron, son 18 productores los afectados con superficies con diversas extensiones, que van desde las 37, 50 y hasta 80 hectáreas, que afirmaron Cardozo Rivero pretende vender.

Entre los denunciantes se encontraban Martín Valencia Canul, José Maciel, José Chuc Canul y Martín Salazar Pantí.