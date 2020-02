Acusan que López Delgado afecta economía de cañeros

Santiago Olivarez Zapata, productor de caña en el municipio de Champotón, acusó al diputado priista Ambrosio López Delgado, de impedir que el Ingenio “La Joya” reciba su producción, valiéndose del cargo que como secretario general de la Unión de Productores Locales de Caña en ese municipio, lo que afirmó le ha causado pérdidas económicas importantes.

Olivares Zapata, a quien acompañaba la presidenta del Frente para la Defensa de la Familia, Nicté Ha Vázquez y el ex diputado panista Mario Pacheco Ceballos, aseguró contar con 200 hectáreas dedicadas al cultivo de caña, y desde hace tres años no ha podido lograr un acuerdo comercial con la factoría, lo que atribuyó a la influencia que asegura tiene el legislador del tricolor en la planta y sus directivos.

Agregó cuenta con 20 trabajadores, que ahora no tienen ingresos por la negativa del Ingenio a recibir su cosecha. Aseguró el líder cañero le advirtió que mientras estuviera al frente de la Unión de Productores de Caña, su cosecha no tendría cabida en “La Joya”.

Indicó López Delgado es amigo del líder cañero del poblado de Xkeulil, Fernando Tun Estrella, y que ambos han cerrado las puertas para firmar un contrato con el Ingenio “La Joya”.

-Desde hace tres años me pone obstáculos y por eso he decidido hacer un escrito y denunciar los problemas que he tenido y me sigue causando el legislador –reiteró-. No tengo ningún problema con los dos y desconozco las causas del problema; López Delgado forma parte del Comité de Producción y Calidad Cañera, se requiere su firma para recibir un contrato, pero se niega a hacerlo.

Finalmente, señaló las pérdidas son millonarias; produce de 15 mil a 20 mil toneladas de caña por lo que ya suman 60 mil toneladas que no ha podido entregar.

-Una tonelada la paga el Ingenio a razón de 700 pesos, si se multiplica por 60 mil toneladas, estamos hablando de 42 millones de pesos, menos los gastos –precisó.